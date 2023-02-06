4 معلومات عن بطل «محامي خلع» بعد ظهوره مؤخرا.. شارك في مسلسل ليالي أوجيني

بشكل مفاجئ ظهر الفنان طارق نصار بطل فيلم «محامي خلع»، بعد 21 عاماً من عرض الفيلم، إذ ظهر داخل استاد القاهرة الدولي أثناء مشاهدته لإحدى المباريات.

أهم محطات في حياة طارق نصار

- شارك ﻷول مرة في فيلم «محامي خلع»، بدور سامح العترمي من بطولة هاني رمزي وداليا البحيري، كما شارك بالتمثيل في مسلسل ليالي أوجيني.

- شارك بعدها بعام في مسلسل «مؤسسة شهر العسل»، وهو من تأليف رؤوف حلمي، وإخراج أشرف سالم.

معلومات عن فيلم «لحظات أنوثة»

- شارك في فيلم «لحظات أنوثة» عام 2008، للمخرج مؤنس الشوربجي، ومن تأليف هاني عيسي، ويتناول الفيلم قصة حياة 4 بنات وهن: منى وأميرة وليالي وسلمى، تجمعهم صداقة قوية منذ أيام الدراسة، وبعد انتهاء الدراسة تتفرق بهن سبل الحياة، ومع كثرة الضغوط والمعوقات، تسلك كل منهن طريق غير الأخرى، فهذه تستقر وتحب وتحقق أحلامها وتلك تتعرض لخدعة ممن أحبته.

- كان له مشاركة خاصة في مسلسل «ليالي أوجيني» عام 2018، وهو إخراج هاني خليفة، ويعتبر أخر أعماله الفنية.

اختفاء طارق نصار عن الأنظار

وتساءل الكثيرون عن سبب اختفاء طارق نصار رغم جذبه للأنظار في فيلم «محامي خلع»، حيث جسد حينها شخصية زوج الفنانة داليا البحيري، بحسب الأحداث، والتي تسعى لإنهاء حياتها الزوجية معه، فتلجأ لأحد المحامين وجسد دوره الفنان هاني رمزي الذي ينجح في خلعها منه بحيلة ذكية.

أحداث فيلم «محامي خلع»

سيدة أعمال تطلب الخلع من زوجها بعد ثلاثة شهور من الزواج لأنه يشخر أثناء نومه، يتولى محامي تحت التمرين قضيتها مع زميلته المحامية، ولأن مبرر السيدة غير مقنع، تبدأ الاعيب المحامي للبحث عن سبب وجيه للحصول على حكم الطلاق لموكلته، لتبدأ سلسلة من الأحداث الكوميدية.

أبطال فيلم «محامي خلع»

وحقق فيلم «محامي خلع» نجاحا كبيرا وقت طرحه بالسينمات، وشارك في بطولته كل من علا غانم، وحيد سيف، حسن حسني، إنعام سالوسة، حجاج عبدالعظيم وكوكبة من النجوم، من تأليف وحيد حامد وإخراج محمد ياسين.