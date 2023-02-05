مصرع طفل سقط من سلم منزله أثناء لهوه بالمحلة

لقي طفل في العقد الأول من العمر مصرعه، متأثرا بإصابته بنزيف في المخ، وكسر في الجمجمة، إثر سقوطه من أعلى سلم منزله، أثناء لهوه، بمنطقة المعهد الديني، بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بسقوط طفل

تلقت الأجهزة الأمنية، بقسم شرطة ثالث المحلة الكبرى، بلاغا يفيد باستقبال أحد المستشفيات الخاصة، طفلا في العقد الأول من العمر، مصابت بنزيف داخلي وكسر في الجمجمة، ادعاء سقوطه من أعلى سلم منزله بمنطقة المعهد الديني.

انتقلت قوة أمنية، من المباحث الجنائية، الي محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن الطفل يدعى «محمد .ا» ويبلغ من العمر 6 سنوات، ومقيم بمنطقة المعهد الديني، بمدينة المحلة، ويعاني من كسر في الجمجمة ونزيف في المخ، إثر سقوطه من أعلى سلم منزل الأسرة بالطابق الرابع، ودلت أقوال الأسرة أن الطفل سقط من سلم الطابق الرابع حال لهوه.

الإجراءات القانونية

وجرى نقل الطفل إلى إحدى المستشفيات الخاصة، في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، داخل العناية المركزة، متأثرا بإصابته بنزيف داخلي وكسر في الجمجمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.