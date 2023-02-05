تفاصيل زيارة سفير الاتحاد الأوروبى للوادي الجديد.. تعزيز للاقتصاد الأخضر

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد صباح اليوم الأحد، السفير كريستيان برجر، سفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون بين محافظة الوادي الجديد والاتحاد الأوروبي وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر في ظل إعلان محافظة الوادي الجديد عاصمة البيئة العربية.

بحث سبل التعاون المشترك بين الوادي الجديد والإتحاد الأوروبي

وقال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن زيارة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للوادي الجديد تعد من أهم الزيارات داخل المحافظة والتي تعزز سبل بحث التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي وبين مصر المتمثلة في محافظة الوادي الجديد، لاتباع نهج مصر في دعم استراتيجية طموحة لمكافحة آثار تغير المناخ.

وتابع: وكما هو الحال في أوروبا، حيث يمكن أن يساعد هذا في بناء المرونة الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية عن طريق اقتصاد منخفض الانبعاثات، وتعد المرحلة الثانية من اتفاقية تمويل الطاقة الخضراء نموذجاً للدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المالية لتشجيع وتحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر.

برنامج الزيارة

وأضاف محافظ الوادي الجديد: برنامج الزيارة يتضمن زيارة مصنع الملابس الجاهزة بالمدينة الصناعية في الخارجة، ومركز التكوين المهني التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، كما تم زراعة نخلة بحديقة 30 يونيو وتفقد مركز الحرف اليدوية لصناعة الفخار والتعرف على حاضنة ريادة الأعمال الإيطالية CISS، بالإضافة إلى زيارة واحة الحرير بمزرعة الطحان كما اختتمت الزيارة بزيارة جامعة الوادي الجديد.