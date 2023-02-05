سقوط طفلة من شرفة منزلها بالإسماعيلية.. ومصدر طبي: «في غيبوبة تامة»

تعرضت طفلة في العقد الثاني من العمر للسقوط من شرفة منزلها بإحدى البنايات السكنية في منطقة المرحلة الخامسة التابعة لدائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد سقوط طفلة من شرفة وحدة سكنية بالدور الرابع بجوار نادي الكهرباء.

وقالت المصادر، لـ«الوطن»، إن الطفلة تدعى «ملك.أ.س» 16 سنة مصابة بكسور مختلفة ونزيف داخلي وجروح وسحجات في مختلف أنحاء الجسم جراء سقوطها.

انتقال سيارة الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بسيارة إسعاف نقلت الطفلة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية، إن الطفلة في عمر 16 سنة ووصلت في غيبوبة تامة وتم دخولها إلى غرفة الإنعاش وإجراء انعاش قلبي رئوي لها إلا أنها في حالة غير مستقرة.

إصابة 42 طفلا

وكان قد أصيب 42 طفلا اليوم الأحد جراء انقلاب سيارة ربع نقل على وصلة أبو سلطان قرب طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي نقلوا إلى المستشفيات المختلفة لتلقي العلاج.

وقالت المصادر الطبية، إن طفلا يدعى منصور محمد 12 سنة توفي في الحادث متأثراً بإصابته بنزيف داخلي على المخ، ونزيف في البطن وتم التحفظ على جثمانه لحين انتهاء التحقيقات.