«لورا ميخائيل» أول سوبرانو مصرية تغني مع العالمي أندريا بوتشيلي

قالت لورا ميخائيل، سوبرانو، إن مشاركتها بالغناء مع العالمي أندريا بوتشيلي، جاءت بعد غنائها بإحدى المناسبات بإيطاليا في شهر 4 الماضي، ومن ثم تم التواصل معها قبل ميعاد حفلة «بوتشيلي» بأسبوعين لكي تشارك بها كسوبرانو، مشيرة إلى: «كنت طايرة من الفرح بعد ما عرفت الخبر»، موضحة أنها بدأت مشوارها الفني عندما كانت تغني في كورال الكنيسة، ومن ثم فكرت في الاحتراف بذلك الملف، أثناء المرحلة الثانوية، لذلك قامت بتقديم على منح بالخارج حتى قبلت في جامعة «بوسفور جينيا»، وهذا كان أول تدريب حقيقي لها.

منحة الكلية الملكية للموسيقى

وأضافت «ميخائيل»، خلال حوارها عبر زووم لبرنامج «السفيرة عزيزة» من تقديم الإعلايمة سالي شاهين على فضائية «dmc»، أنها قدمت على منحة تابعة للكلية الملكية للموسيقى في فترة كورونا، عن طريق عرض تسجيل صوتي لها، ومن ثم اجتيازها المقابلة الثانية، حتى تم قبولها، مشيرة إلى:«تلقيت إتصال هاتفي بعدها بشهور من الجامعة يخبرها بحصولها على منحة «أندريا بوتشيلي مجتمع جميل»».

الإنترنت سهل الحياة والتواصل

وتابعت السوبرانو: «أول ما روحت الجامعة كنت مخضوضة لأن الناس كلها كانت شاطرة جدا ومستواهم تاني خالص لأنهم بدرسوا الموسيقى من وهما صغيرين بالمدارس»، مشيرة إلى أن ذلك لم يُشكل مشكلة كبرى بالنسبة لها، ولكن جعلها تبذل مجهودات أكبر لكي تتعلم الكثير في وقت أقصر حتى تستطيع مواكبتهم في الجامعة، موضحة: «أشكر الإنترنت لأن سهل الحياة كتيروجعلني على تواصل دائم مع أهلي اللي دايما بيشجعوني وبيدعموني».