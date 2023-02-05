قناة القاهرة الإخبارية: انخفاض إصابات كورونا في كوريا الجنوبية لليوم الثالث

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بانخفاض عدد إصابات كورونا في كوريا الجنوبية لليوم الثالث على التوالي، إذ سجلت نحو 14 ألفًا، اليوم الأحد وسط رأي مفاده أن موجة العدوى الشتوية ربما بلغت ذروتها.

14 ألف و 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن البلاد أبلغت عن 14ألف و 18 حالة جديدة بـ فيروس كورونا، بينها 34 حالة وافدة من الخارج، ليرفع إجمالي عدد الحالات إلى 30 مليون و257 ألف و411 إصابة.

22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وتعد هذه الحصيلة، أدنى مستوى لأي يوم من أيام الأحد في 31 أسبوعًا، وسجلت كوريا الجنوبية 22 حالة وفاة جديدة بـ الوباء، ليرتفع الإجمالي إلى 33 ألف و596 حالة، فيما وصل عدد المرضى في حالات خطيرة إلى 313 انخفاضًا من 325 في اليوم السابق.

موجة الشتاء قد تجاوزت ذروتها

وقالت السلطات الصحية إنَّ موجة الشتاء قد تجاوزت ذروتها، ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه الهبوطي على الرغم من بعض التقلبات، فيما رفعت الحكومة الكورية، إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، بداية من يوم الإثنين الماضي، بعد أكثر من عامين، باستثناء المستشفيات والصيدليات ووسائل النقل العام.