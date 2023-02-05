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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة أسوان برقم الجلوس

كتب:

شيماء دراز
02:26 م | الأحد 05 فبراير 2023
امتحانات بأسوان.. أرشيفية

امتحانات بأسوان.. أرشيفية

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسوان، وأولياء أمورهم، نتيجة الشهادة الإعدادية، وينتظر الجميع إعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس، للحصول على النتيجة إلكترونيا مباشرة فور إعلانها دون انتظار للحصول عليها من المدرسة أو الإدارة التعليمية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس محافظة اسوان

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس محافظة أسوان، أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ليتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم، إذ ستعلن النتيجة خلال الأسبوع الحالي، وفقا لـ عبد الكريم لطفي وكيل مديرية التعليم بأسوان.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان

وقال «لطفي» في بيان، إن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023  برقم الجلوس محافظة أسوان، متاح على بوابة المحافظة، وسترفع النتيجة عليه مباشرة فور إعلانها، ثم تنشر على موقع مديرية التربية والتعليم، ثم توزع على الإدارات التعليمية والمدارس.

خطوات الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسوان

وللوصول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس محافظة أسوان، من هنا، واختيار نتيجة الطالب وكتابة رقم الجلوس والاسم رباعيا لتظهر النتيجة.

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