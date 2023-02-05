نشأت الديهي: مصر والسعودية ستظلان معًا على طريق واحد مصيرًا ومسيرة

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر والسعودية ستظلان معًا على طريق واحد مصيرًا ومسيرة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وكتب الديهي: «فما جمعه الله لا تفرقه أيادي العابثين.. تاريخًا وجغرافيا.. رحمة ومودة.. تعاون وتكامل.. بروح الإخوة الصادقة التي جمعت الشعبين الشقيقين، وقادة البلدين على مر التاريخ».

وأكد الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنّ مصر والسعودية أعمدة النظام الإقليمي العربي، وأي استهداف للعلاقة بينهما، استهداف للأمن القومي العربي.

وكتب «الطاهري»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ما بين مصر والسعودية تاريخ مهيب بمواقف مشرفة.. دائمًا وأبدًا كان الأشقاء في المملكة الشقيقة حاضرين في لحظة الضرورة التي تثبت حتمية القاهرة والرياض في ضمان واستقرار المنطقة».