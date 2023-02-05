كاتب صحفي لقناة القاهرة الإخبارية: أداء الإعلام الدولي في الأزمة الروسية الأوكرانية كان «متحيزا»

تحدث محمد أبو شامة الكاتب الصحفي والخبير الإعلامي، عن التحول الكبير الذي طرأ على شكل الإعلام الدولي بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

الإعلام الدولي متحيز

وقال «أبو شامة»، خلال ظهوره في برنامج «مطروح للنقاش»، مع الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن أداء الإعلام الدولي في الأزمة الروسية الأوكرانية سواء في الجانب الغربي أو الروسي كان متحيزا بالطبع.

وأضاف أن الإعلام في الجانبين خلال عام قدم بشكل كبير وجهة النظر الخاصة بالطرف التابع له فقط، مشيرا إلى أن الأزمة الأوكرانية كانت نقطة تحول كبيرة لم يواجهها الإعلام خلال فترات طويلة.

الأزمة شكلت نوعا جديدا من الإعلام

وتابع أن الأزمة الروسية الأوكرانية شكلت نوعا جديدا من الإعلام أقرب إلى الدعايا أكثر من الإعلام الحقيقي؛ لتصبح المسؤولية الكبرى على الجمهور في تحري الدقة للمعلومات التي تقدمها وسائل الإعلام المختلفة سواء من الطرف الغربي أو الروسي ليصبح البحث عن الحقيقة مهمة صعبة المنال في ظل تلك الظروف.