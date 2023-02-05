مراسل قناة القاهرة الإخبارية: تركيا تعتقل 15 شخصا لصلتهم بتنظيم «داعش»

قال عمر أحمد، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أنقرة، اليوم الأحد، إن قوات الشرطة التركية اعتقلت 15 شخصًا لصلتهم بالتنظيم الإرهابي داعش، وتلقي الأوامر والتخطيط لمهاجمة بعض الأماكن الحيوية في إسطنبول، فالقنصليات الغربية تغلق أبوابها بداعي وجود مخطط لتنفيذ عمليات إرهابية ضدها، وحتى الآن لم يتم إيجاد دليل ملموس بأن هؤلاء كانوا يدبرون لعمليات إرهابية ضد قنصليات السويد وهولندا.

إفشال التقارب السوري التركي عبر روسيا

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن وزير الداخلية التركي حمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية غلق القنصليات، ونشرها شائعة أن هناك حالة من عدم الاستقرار في تركيا وأنها تعاني مشكلات أمنية، كما أن المعتقلين تلقوا الأوامر من داعش وفق ما أكده المراقبون الأمنيون، وأن إدلب الواقعة على الحدود السورية مع تركيا بها الكثير من الخلايا النائمة التابعة لداعش وتنشط في أي لحظة لأنهم يريدون إفشال التقارب السوري التركي عبر روسيا.

المراقبون يتحدثون عن الوضع السياسي الحالي

وأكد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أنقرة، أن المراقبين يتحدثون عن الوضع السياسي الحالي ويشبهوه بمرحلة 2015، التي تعرضت فيها تركيا لهجمات إرهابية عديدة، كما يتغير الوضع السياسي نظرًا للتهديدات التي تواجه الأمن قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.