رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة.. نسبة نجاح بلغت 76.5%

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة أعلنته قبل قليل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وذلك بعد اعتماد الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة النتيجة بنسبة نجاح بلغت 76.5 % إذ بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112649 طالبا وطالبة للفصل الدراسي الأول في العام الدراسي 2022-2023.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة

ويحصل الطلاب على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة من خلال الضغط هنا، كما أن هناك عدة خطوات للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، يتم اتباعها من خلال الرابط.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول في البحيرة

كانت قد اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة نتيجة الإعدادية في البحيرة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، بنسبة نجاح 76.5%، ونتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99.9%، والشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100 %.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه جرى مراعاة الدقة في أعمال المراجعة والرصد والتأني حتى يحصل كل طالب على حقه كاملا.