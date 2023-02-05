مصرع 3 وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بمنشأة القناطر

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرين في حادث تصادم بمنشأة القناطر في الجيزة، ونقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفين أسفل كوبري مطار سفنكس اتجاه الإسكندرية، وانتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث منشأة القناطر والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث.

كدمات وكسور متفرقة بالجسم نتيجة الاصطدام

وبالانتقال والفحص تبيّن أنّه في أثناء سير السيارة الميكروباص قيادة «عماد. م»، 35 عاما، مصاب بكدمات وجروح في الجسم، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى اصطدام السيارة بالحاجز الخرساني أسفل الكوبري أدى إلى ، وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بكدمات وكسور متفرقة بالجسم من مستقلي السيارة، وجرى التحفظ على السيارة والسائق، ونقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبوالنصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.