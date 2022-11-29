ريهام عبدالغفور عن سر نجاحها: «أحاول مفاجأة الجمهور في كل عمل»

قالت الفنانة ريهام عبدالغفور، إنّ التنوع في الأعمال الفنية التي تقدمها أهم ما يشغلها في مجالها المهني، موضحةً: «أحاول أن أفاجئ الجمهور في كل مرة بشكل أو بآخر، هضطر أعمل طيبة أو شريرة في أكثر من عمل، ولكن لازم أعملهم بشكل مختلف».

وأضافت عبدالغفور، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، على قناة DMC: «دائما ما أحاول أن أكون مختلفة، قعدت سنين محدش بيبعت لي غير دور البنت الرقية الكيوت المغلوب على أمرها، وكنت مليت وحاسة إني مش بقدم جديد».

وتابعت: «حظي كان جيدا، أن المخرجة شيرين عادل في مسلسل العميل 1001 أرسلت إليّ دورا مشابها، لكنني لما قرأت الورق أعجبني دور السيدة اليهودية، كانت هذه الشخصية مختلفة عني تماما، وبخاصة أن سني صغيرة، وطلبت من شيرين عادل أن أجسد هذه الشخصية».

وأشارت، إلى أن شيرين عادل كانت في العمرة، وردت عليها بأنها ستصلي استخارة حتى تقرر ما إذا كانت ستسمح لها بتجسيد شخصية السيدة اليهودية، ثم وافقت في نهاية المطاف: «كانت أول مرة أتجرأ وأعمل حاجة مختلفة، بس برضه كنت مكسوفة، ولو جالي دلوقتي هعمله أحسن».