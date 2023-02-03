السيطرة على حريقين بمخزنين للكرتون والأدوات الصحية في بني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم على حريقين محدودين شبا في مخزنين أحدهما للورق الله وآخر للأدوات الصحية بقريتي ونا القس بمركز الواسطى، ومدينة اهناسيا دون خسائر فى الأرواح أو اصابات، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

حريق محدود بمخزن كرتون في بني سويف

في الحريق الأول تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغًا بنشوب حريق بمخزن بمخزن كرتون بقرية ونا القس التابعة لقرية أنفسط بدائرة مركز شرطة الواسطى، وتم الدفع بسيارة إطفاء لموقع البلاغ.

وانتقلت سيارة ومعدات نقطة إطفاء تابعة لمركز الواسطى إلى موقع البلاغ، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف من إخماد الحريق والسيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها للمنازل والمبان المتأخمة، وتبين أن المخزن يملكه «ناصر.ع.م»، مقيم بذات العنوان، ولم ينتج عن الحريق أية خسائر بشرية.

إخماد حريق بمخزن للأدوات الصحية في إهناسيا ببني سويف

وفي الحريق الثاني تلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، بلاغًا بنشوب حريق بمخزن أدوات صحية بجوار الكنيسة المرقسية بمدينة إهناسيا، وتم الدفع بسيارة إطفاء لموقع البلاغ.

وانتقلت سيارة ومعدات نقطة إطفاء مدينة إهناسيا إلى موقع البلاغ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها للمنازل والمباني المتأخمة، دون وقوع خسائر بشرية.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر المحر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتشكيل لجنة لمعاينة موقع الحريق والتوصل لأسباب إندلاع النيران وتحديد الخسائر الناجمة عن الحريق.