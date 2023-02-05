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معرض الكتاب

فضائية قبطية: ندوة «حوار الأديان» تشيد بدور بيت العائلة المصري

كتب:

منى السعيد
08:03 م | الأحد 05 فبراير 2023
خلال الندوة التي أقيمت بمعرض الكتاب

خلال الندوة التي أقيمت بمعرض الكتاب

عرضت قناة مي سات القبطية، تقريرا عن ندوة أقامها جناج الأزهر بالمعرض، التي جاءت بعنوان «الأديان والحوار من أجل التعايش والسلام»، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وسلطت النشرة الإخبارية التي عرضت اليوم، عبر شاشة فضائية مي سات القبطية، على الندوة التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للأخوة، التي حضرها الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

وقال الأنبا ارميا الأسقف العام، إن الندوة تدور حول العيش المشترك والحوار الذي نعيش فيه جميعًا، مضيفًا أن بيت العائلة المصرية، مظهر فريد للتعايش بين أفراد الوطن الواحد.

وأضاف محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر، أن شعب مصر في ترابط وفي تعايش فيما بينهم، وما يقوم به بيت العائلة، امتداد لهذا التعايش بين أبناء مصر الذين يعيشون على أرضها.

وتابع الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، المحور الميداني يتم بالتعاون مع الكنيسة المصرية من خلال ورش عمل ومؤتمرات علمية وملتقيات فكرية تضم واعظ وواعظات الأزهر الشريف مع رجال الدين المسيحي والراهبات.

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