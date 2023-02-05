عضو «الإعلام الحربي الأوكراني» لقناة القاهرة الإخبارية: كييف تتلقى دعما كبيرا لتفادي التوغل الروسي

قال الدكتور غيث مناف، عضو هيئة الإعلام الحربي الأوكراني، إن القوات الأوكرانية تتلقى الكثير من الدعم اللوجيستي والعسكري لتفادي التوغل الروسي من المناطق الجنوبية، وتحسبا لأي توغل في المناطق الشمالية أيضا، مشيرًا إلى أن تلك المساعدات تأتي ضمن حزمة مساعدات قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 2.2 مليار دولار.

قوة ودقة الصواريخ الأمريكية

وأضاف خلال ظهوره عبر خاصية «سكايب»، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المساعدات التي تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية شملت مجموعة من الصواريخ بعيدة المدى، وأيضًا صواريخ يمكن إطلاقها من الأرض إلى المنطقة الأخرى من المحور الذي يشهد المعارك العسكرية، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة أكدت أن هذه الصواريخ دقيقة للغاية ويمكنها المناورة وإصابة الأهداف بدقة وسرعة، إذ يتراوح مدى الخطأ بها 1% من الهجمات العسكرية.

الحكومة الأوكرانية تطلب دعم التحالف الدولي

وأشار إلى أن رئيس الحكومة الأوكرانية طالب بالدعم الكبير من التحالف الدولي، إلى جانب إرسال الدبابات بصورة سريعة، إذ يتدرب الجنود الأوكرانيون على استخدام الدبابات في بريطانيا، لافتًا إلى أن المساعدات التي تتلقاها أوكرانيا متنوعة بين المساعدات العسكرية وإدخال المعدات والدعم اللوجيستي لحين وصول الدبابات.