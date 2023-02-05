مصرع شاب سقط من علو بالطالبية: «رافض يروح مصحة نفسية»

حاول شاب الاختباء من شقيقيه، ورفض فتح الباب لهما، بسبب رغبتهما في اصطحابه إلى مصحة نفسية لعلاجه من الإدمان، وعندما شعر، بقرب كسر الباب، اقترب من النافذة وصعد عليها فاختل توازنه وسقط من أعلى، فلفظ أنفاسه الأخيرة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، تم تحرير محضرا بالواقعة واحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الي النيابة التي تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، يفيد بسقوط شاب 25 سنة- من شرفة إحدى العقارات بالطاليبة، وبالانتقال والفحص، تبين أن أشقاء الضحية حضرا لاصطحابه إلى مصحة نفسية لتلقي العلاج من الإدمان، إلا أنه رفض فتح الباب لهما.

وعندما بدءا في الطرق على الباب اقترب من الشباك، وصعد فاختل توزانه وسقط من أعلى، تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتولت النيابة التحقيق.