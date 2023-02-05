نائب محافظ القاهرة: جار افتتاح وتجهيز معارض جديدة لبيع السلع بأسعار مخفضة

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه جار افتتاح وتجهيز العديد من منافذ ومعارض السلع بكل الأحياء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بالتبكير فى إقامة معارض أهلا رمضان حاليا وتستمر حتى نهاية شهر رمضان، مع المتابعة المستمرة لأسعار السلع المعروضة في المنافذ، والتأكد من أن التخفيضات المعلن عنها حقيقية، مع توفير كل السلع الأساسية والمنتجات الاستراتيجية.

وأشارت في تصريح لـ«الوطن»، إلى أنه جار تجهيز معارض للسلع جديدة بنطاق حي التبين تمهيدا لافتتاحها وامدداها بالسلع الغذائيةالمتنوعة و ذلك بالتنسيق مع مديرية التموين بالقاهرة طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرةللتصدي لموجة التفاوت فى الأسعار ، وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق .

توفير كل احتياجات الأسرة

و أوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن المنافذ التى سيتم افتتاحها بحي التبين ستضم كل احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية ،ذات الجودة العالية ،خاصة وأن أسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق ، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية .

واوضحت ان المنطقة الجنوبية تعمل على إقامة عدد من المنافذ الثابتة الجديدة استجابة لأهالينا في شتى نطاق احياء المنطقة الجنوبية لتوفير السلع والمنتجات الى جانب ضبط حالة الاسعار و منع الاحتكار لبعض السلع .