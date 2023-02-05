طقس الأيام القادمة وأماكن سقوط الأمطار.. ظواهر جوية وتحذيرات من الأرصاد

ذكر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأيام القادمة وأماكن سقوط الأمطار إذ تشهد البلاد استمرار سقوط الأمطار على بعض المحافظات حتى يوم الأربعاء المقبل 8 فبراير وتتراوح شدة الأمطار من محافظة إلى أخرى وسط طقس مائل إلى البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح مع استمرار لحركة الرياح المحملة بالرمال والأتربة وتكون الشبورة المائية.

طقس الأيام القادمة وأماكن سقوط الأمطار

وعن طقس الأيام القادمة وأماكن سقوط الأمطار يوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد المحافظات يوم الثلاثاء المقبل 7 فبراير سقوط أمطار متوسطة بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متفاوتة على أن يكون الطقس غائم جزئيا مائل البردة ليلاً ونهارا، كما تشهد محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء سقوط أمطار متوسطة بنسبة 50% على مدار اليوم وطقس مائل إلى البرودة، مع نشاط للرياح واضطرابات في حركة الملاحة البحرية؛ ما جعلها تحذر المواطنين من التغيرات المناخية.

حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات

وجاءت أماكن سقوط الأمطار يوم الأربعاء متوسطة على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري حيث بلغت 40% مع نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

أماكن سقوط الأمطار في المحافظات

وتنعدم فرص سقوط الأمطار يوم الخميس المقبل 9 فبراير حيث تشهد المحافظات تكون الشبورة المائية الكثيفة ونشاط للرياح.