شركات السياحة: ضوابط سفر الأقباط للحج تشمل من هم دون الـ40 عاما

كشف صبري يني، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن صدور الضوابط المنظمة لسفر مسيحي مصر للحج بالقدس لهذا العام، موضحا أن الضوابط شملت أن يكون السفر للقدس مقصورا فقط على الأقباط، وأن تنطلق كل الرحلات من مطار القاهرة بشكل مباشر للقدس.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الضوابط حددت ان المسافرين لأداء الحج بالقدس لابد أن يكونوا من مواليد عام 1983 وما قبله مع ضرورة تقديم ما يفيد بموافقة الكنيسة التابع لها على سفره للتقديس.

وأشار إلى أن ضوابط السفر للحج بالقدس حددت بأن يكون المشرفين المرافقين للرحلات من مواليد عام 1983 وما قبلها، كما أقرت الضوابط بعدم السماح بترتيب رحلات للحج بالقدس في توقيتات خلاف ما هو محدد.

- شركات السياحة مسؤولة عن عودة كل المسافرين بعد انتهاء رحلة الحج

وأشار إلى أن الضوابط أكدت مسئولية شركات السياحة عن عودة جميع المسافرين للبلاد وفي نهاية التوقيت المحدد للرحلة، وشددت أنه في حال تخلف أحد المسافرين عن العودة يجرى اتخاذ إجراءات تجاه الشركة مع عدم السماح بتنظيمها لمثل تلك الرحلات «التقديس» لمدة 3 سنوات.

وأشار إلى أن الضوابط أكدت أن الكشوف المدون بها أسماء المسافرين للحصول على تأشيرة دخول القدس، لابد أن تشتمل على كل البيانات الموجودة بجواز السفر، موضحا أن كشف الأسماء يحتوي على 20 لـ25 اسما، ولا بد أن تكون واضحة بخط كبير على الحاسب الآلي.

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن ضوابط سفر الأقباط للحج بالقدس، أكدت ضرورة توفير وإتمام إجراءات التأمين الصحي الدولي اللازمة للمسافرين للقدس قبل سفرهم، مع ضرورة إحضار أصول جوازات المسافرين لمراجعتها.

إجراء كشف كورونا لكل المسافرين قبل العودة لمصر

وأوضح أن الضوابط شددت على ضرورة التزام شركات السياحة بإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا لكل المسافرين قبل عودتهم للبلاد بأقل من 48 ساعة، على أن توقع شركة السياحة المنظمة للرحلات إقرارا بالالتزام بتنفيذ ذلك، وتنتهي صلاحية تصريح السفر يوم 17 أبريل المقبل.