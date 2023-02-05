تفاصيل سقوط أتوبيس من أعلى الطريق الإقليمي في الشرقية.. إصابة 22 راكبا

دماء على الأسفلت وصرخات استغاثة.. مشهد مأساوي لحادث سير أتوبيس ينقل 26 راكبًا أعلى الطريق الإقليمي طريق جنيفا اتجاه بدر في نطاق محافظة الشرقية، لحادث مؤلم، إذ أصيب 22 شخصا، بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر انقلابه، وجرى نقلهم إلي أقرب مستشفى لتلقي العلاج لخطورة حالتهم، ولذلك ترصد «الوطن» في الكلمات التالية تفاصيل سقوط أتوبيس من أعلى الطريق الإقليمي وقرارات النيابة حول الحادث.

تفاصيل سقوط أتوبيس من أعلى الطريق الإقليمي

واقعة سقوط أتوبيس من أعلى الطريق الإقليمي بدأت حينما تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمي، اتجاه بدر، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين سقوط أتوبيس يحمل رقم «4983 ر ن ب» من أعلى الإقليمي.

وأسفر الحادث عن إصابة 22 عاملا باصابات متفرقة، وجرى نقل الدفع بمرفق الإسعاف، ونقل 20 مصابا لمستشفى العاشر الجامعى، و2 لمستشفى بدر، وجار تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وجرى رفع اثار الحادث من الطريق، وتسير الحركة المرورية وجار تحرير محضر بالمواقعة.

انتداب لجنة هندسية

باشرت النيابة التحقيقات حول الحادث المؤلم، التي أمرت بالاستعلام عن حالة المصابين في الحادث تمهيدًا لسماع أقوالهم حول الحادث، فيما أمرت بانتداب لجنة هندسية مشكلة بقرار من النيابة العامة على فحص السيارة لتحديد أسباب وقوع الحادث، وكتابة تقرير وافً عنها، وتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات.