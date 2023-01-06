مصرع شخصين في حادث سير على الطريق الإقليمي بالشرقية

لقي شخصان مصرعهما في تصادم عدة مركبات بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، وتم نقل جثتيهما إلى مشرحة مستشفى بلبيس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين التصريح بدفنهما.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير البحث الجنائي، يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من المركبات، ما أدى لمصرع شخصين، وذلك على الطريق الإقليمي بعد كارتة بلبيس بـ 5 كيلو، في اتجاه السويس الحارة البطيئة أمام مسجد صفوان.

قوة أمنية تنتقل لمكان الواقعة

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بلبيس إلى موقع الحادث لمعاينة الواقعة والوقوف على أسبابها، فيما تم نقل المتوفيين إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليهما لحين التصريح بالدفن.

تحرير محضرا بالواقعة

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتيسير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة، فيما تم التحفظ على الجثامين في مشرحة المستشفى لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن وتسليم الجثامين لذويهم.