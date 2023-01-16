استقرار نسبي في طقس الغربية والعظمى تسجل 20 مئوية

تشهد مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، اليوم الاثنين، استقرارا نسبيا في حالة الطقس، مقارنة بالأيام الماضية، والتي شهدت موجة من الصقيع.

درجات الحرارة وسرعة الرياح

ووفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس داخل محافظة الغربية، اليوم الاثنين، تشهد انتشار السحب في الساعات الأولى من النهار، يتبعها سطوع الشمس في الظهيرة، فيما تسجل درجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية، وسرعة الرياح جنوب غرب تترواح بين 10 إلى 15 كم/ الساعة، ونسبة الرطوبة تبلغ 54%.

وتنخفض درجة الحرارة في المساء على مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، وتصل إلى 8 درجة مئوية، فيما تسود موجة من الصقيع، وتكون الرياح جنوب غرب ومتقلبة، ونسبة الرطوبة تبلغ 84%.

الكمائن المرورية

من جانبها، تواصل مجالس المدن والمراكز والوحدات المحلية في مختلف مدن ومراكز المحافظة، حالة الطوارئ القصوى، وانتشار سيارات شفط المياه بشوارع وميادين المحافظة، للتعامل مع الأمطار حال سقوطها، وتيسير حركة سير السيارات والمواطنين.

كما تكثف إدارة مرور الغربية، بقيادة العميد وائل حمودة، من الكمائن والتمركزات المروية على الطرق السريعة بين مدن ومراكز المحافظة والمحافظات المجاورة، لتنظيم حركة سير السيارات والالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية.