طقس الغربية اليوم.. برودة وأمطار ورفع حالة التأهب في الأجهزة التنفيذية

تشهد مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اليوم الأربعاء، وموجة من الصقيع، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورياح طبقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها.

ووفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجة الحرارة الكبرى داخل محافظة الغربية تبلغ 16 درجة حرارة مئوية، بينما الصغرى تصل إلى 10 درجات حرارة مئوية، وتكون نسبة الرطوبة في النهار 56%، وفي الليل 59%.

ساعات النهار تشهد رياحا مصحوبة بزخات مطر صباحًا

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن ساعات النهار تشهد رياحا مصحوبة بزخات مطر صباحًا، وتكون رياح غرب بسرعة تتراوح من 30 إلى 50 كم/ساعة، و فرصة هطول مطر تصل إلى 80%، بينما ساعات الليل، يكون الطقس غائم جزئيًا، و رياح غرب-شمال غرب بسرعة تتراوح من 15 إلى 25 كم/ساعة.

رفع حالة الطوارئ استعدادا لتقلبات الطقس

وفي الوقت ذاته تواصل الأجهزة التنفيذية، رفع حالة الطوارئ، وانتشار سيارات شفط المياه طبقاً للخطة الموضوعة، وانعقاد دائم لغرفة الأزمات داخل ديوان المحافظة، لتلقي أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين، وأهابت محافظة الغربية، بالمواطنين بضرورة توخي الحذر عند هطول الأمطار وعدم ملامسة اعمدة الإنارة، والسير أسفل العقارات السكنية القديمة.