عضو تنسيقية الأحزاب لـ قصواء الخلالي: دورنا توعوي ومعرفي وليس فقط منصة للحوار

كشفت أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل كتاب «مفاهيم سياسية.. رؤية شبابية.. محاولة فهم»، ضمن سلسلة مشروع صناعة الوعي السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلة إنه خلال اجتماع عقدته التنسيقية منذ عدة أشهر طرحت فكرة المعرفة والوعي والمفاهيم المغلوطة، ومن هنا بدأت الفكرة وبدأ مشروع الكتاب.

إطلاق رؤية شبابية

وأضافت «العادلي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن التنسيقية تطلق رؤية شبابية لتكون محاولة للفهم، ومعرفة المفاهيم الموجودة؛ فدور التنسيقية ليس فقط منصة حوار تقدم وجهات نظر مختلفة ولكن لها دور توعوي ومعرفي، وهناك توقعات بأن الكتاب سيكون مسارا للحوار خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن الكتاب يتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعريف الأمن القومي والانتخابات والمشاركة والتصويت في الانتخابات، وكل الأمور المتعلقة بالعالم السياسي وهذا هو المقصود.

الحوار والنقد ومعرفة رؤى الآخرين

وأشارت إلى أنه جرى طرح الكتاب للحوار والنقد لمعرفة الرؤى التي تدور عن الكتاب، لافتة أنه مدون في الكتاب بأنها تجربة شبابية ونافذة للآخرين لمعرفة آرائهم عن التعريفات والنظريات السياسية.