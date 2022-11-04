النائب أحمد فتحي: أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب يتميزون بالتعاون والقدرة على اتخاذ القرار

قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اختيار الشباب المشاركين في التنسيقية يتم وفقًا لتقيمات محددة طبقا لنتائج البرنامج التدريبي الذي يخضع له الأعضاء الجدد أو الحاليين، ويتم اختيارهم من قبل مجلس الأمناء أو أمناء السر لضمان كفاءة كل شخص داخل الكيان.

اختيار أعضاء التنسيقية

وأضاف «فتحي» في تصريحات لـ«الوطن» أن الشباب المشاركين في التنسيقية يجب أن يكونوا مؤثرين، لذلك تعتمد التنسيقية في اختيارها للأعضاء على التقييم الذي حصلوا عليه خلال التدريب ويبرز أهم الصفات في كل شخص، ونقاط القوة التي يجب أن ينميها ونقاط الضعف التي يجب أن يقويها حتى يستطيع أن يقدم أفضل خدمة للكيان وللمواطن.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن من الصفات التي يجب تكون لدى الشباب في التنسيقية: أن يكون الشخص له القدرة على اتخاذ القرار، وأن يكون متعاونًا مع الآخرين، لديه القدرة على إيجاد حلول لمشاكل المواطنين ومشاكل الأعضاء في التنسيقية، تلك الصفات ضمن سمات الشخصية التي يجب توافرها في الأعضاء، وهذا ما تراعيه التنسيقية وتهتم به.

دورات تدريبية للأعضاء

وأشار إلى أن التنسيقية تقوم بالعديد من الدورات التدريبية في مختلف المجالات وليس في التثقيف السياسي فقط سواء كانت في الاقتصاد أو العالم المجتمعي أو لغات، اهتمامًا منها بعقلية الشباب المشاركين في الفعاليات المختلفة التي يمثلوا فيها التنسيقية والدولة معًا.