أستاذ علم اجتماع لـ نشأت الديهي: المصريون علموا العالم الديمقراطية الصحيحة

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن هناك 40 أمة قامت بمحاربة مصر، وانتصرت بعض هذه الأمم عسكريا على القاهرة، ولكن مصر انتصرت ثقافيا في النهاية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية عبارة عن أمة تعيش في خطر، واستطاع الشعب عبر الأزمنة المختلفة ترويض الخطر والتعايش معه، معقبة: «الشعب المصري يصنع الحدث وليس العكس».

الهكسوس انتصروا عسكريا

وتابعت «زكريا»، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج المشهد، المذاع على فضائية ten، مساء الثلاثاء، أن الهكسوس انتصروا عسكريا وحكموا مصر 150 عامًا، فأجبرهم الشعب المصري على تعلم لغته، لكي يستطيع التعامل معهم، ففقد المحتل ثقافته، وانتصرت مصر في النهاية، مشيرة إلى أنها استطاعت أن تفرض لغتها على كل المحتلين سواء الإنجليز أو الفرنسيين.

ديمقراطية الأديان

ولفتت الدكتورة هدى زكريا إلى أن الشعب المصري كان منقسمًا تاريخيًا على 3 أديان سماوية، وتعامل مع هذه الأزمة بديمقراطية الأديان، وهذا واضح من مقولة: «موسى نبي، وعيسى نبي، ومحمد نبي، وكل من له نبي يصلي عليه» وبذلك يعلم الشعب المصري العالم الديمقراطية الصحيحة.