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الإعلامي أحمد المسلماني: محطة بنبان الأكبر في العالم.. ويمكن رؤيتها من الفضاء

كتب:

شريف سليمان
09:31 م | السبت 04 فبراير 2023
الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد المسلماني

الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد المسلماني

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد المسلماني، إن محطة الطاقة الشمسية في بنبان هي الأكبر في العالم، موضحًا: «في السنوات الأخيرة شهدنا إنجازات متعددة فيما يخص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من بين ذلك محطة عملاقة في أسوان اسمها محطة بنبان للطاقة الشمسية».

الطاقة الأحفورية ملوثة للبيئة ومنتجة للكربون

وأضاف المسلماني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة الحياة، أنها محطة كبيرة إلى حد جعل رؤيتها من الفضاء أمر ممكن، لافتًا إلى أنّ الدولة المصرية أنشأتها من أجل الحصول على النظيفة، إذ أن الطاقة الأحفورية ملوثة للبيئة ومنتجة للكربون.

المسلماني: تأكدنا أنه لا نهضة إلا بالطاقة

وتابع الكاتب الصحفي والإعلامي: «تأكدنا أنه لا نهضة ولا تقدم أو تطور في أي بلد على مستوى العالم إلا بالطاقة، وعندما حدثت أزمة الطاقة في أوروبا توقفت بعض المصانع وأصبحت الحياة صعبة جدا، أي أن عماد الحضارة الحديثة هو الطاقة، والرؤية الرئاسية في هذا الصدد هو  أننا يجب أن نعمل في محور الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة».

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