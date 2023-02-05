رئيس «السكة الحديد»: نُقدم للصعيد خدمات لا تقل عن الوجه البحري

قال المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية: «كان لدينا إصرار أن نُشغل خدمة قطار تالجو الفاخر لخط الصعيد مثلما حدث في خط الوجه البحري»، مؤكدا أن هيئة السكك الحديدية حريصة على تقدم خدمات للوجه القبلي مثل ما يُقدم للوجه البحري، واحدثها انطلاق أولى رحلات قطار التالجو الفاخر لخط الصعيد.

قطار تالجو الفاخر يقدم وسائل أمان ورفاهية مختلفة

وأضاف المهندس محمد عامر لـ«الوطن»، أن هناك العديد من الخدمات التي يجري تقديمها بصفة مستمرة لركاب الوجه القبلي، أبرزها وجود قطارات مكيفة في جميع المحطات، مشيرا إلى أنه جار تجهيز قطارين آخرين ليتم إطلاقها في شهر مارس من نوعية قطارات التالجو.

قطار التالجو

وأكد رئيس هيئة السكك الحديدية، أن تجهيز قطار التالجو يخضع للقواعد الأوروبية، موضحا أن هذه النوعية من القطارات مختلفة تماما في السرعة والرفاهية المقدمة: «الراكب مش هيحس أنه راكب قطر».

وأوضح أن قطار تالجو الفاخر يتميز بالعديد من الخدمات المقدمة للركاب، ووسائل الأمان، فهو مزود بكاميرات مراقبة.