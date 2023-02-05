قائد قطار تالجو الفاخر يكشف تفاصيل انطلاق أول رحلة إلى الصعيد (صور)

كشف مدحت عبداللطيف أحمد، قائد قطار تالجو الفاخر، المتجه إلى الأقصر، في أولى رحلاته للوجه القبلي، والمقرر أن يمر بالجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا، عن كل الاستعدادات الخاصة بالقطار قبل انطلاقه، موضحا أنه جرى التأكد جيدا من توافر كمية السولار وواسائل الأمان الخاصة بالسائق والركاب.

قطار التالجو الأسباني

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه النوعية من القطارات تتميز بالسرعة ووجود وسائل مراقبة وأمان فائقة الدقة، فضلاً عن وسائل الاتصال والتليفون الأرضي، لافتا إلى أنه حصل على تدريبات مكثفة قبل القيام بمسئولية قيادة قطار تالجو الفاخر.

يعمل مدحت عبداللطيف في قيادة القطارات منذ 42 عاما: «عندي خبرة كافية في مجال القيادة»، مؤكدا أن قطار تالجو الفاخر يعتبر من أحدث أنواع القطارات التي جرى إضافتها للسكة الحديد.

وعن الوقت المقرر فيه وصول القطار إلى الأقصر، أكد مدحت عبداللطيف، أنه من المقرر أن يصل إلى محطة الأقصر خلال 10 ساعات.