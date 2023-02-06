فيولا ديفيس تحصل على جائزة Grammy Award لأفضل كتاب صوتي

حصلت فيولا ديفيس على جائزة Grammy Award لأفضل كتاب صوتي عن مذكراتها Finding Me، لتكون بذلك هي واحدة من الفنانات المعاصرات القلائل ممن نلن ما يعرف بـEGOT، وهو اختصار للجوائز التي يحصل عليها الفنان وتضم اختصار لجوائز Emmy وGrammy وOscar وTony، وهو ما حصلت عليهم فيولا بالفعل.

حفل Grammy من تقديم الممثل الكوميدي تريفور نوح

حفل Grammy من تقديم الممثل الكوميدي تريفور نوح والذي سبق وقدمه خلال العاميين الماضيين، ويتضمن الحفل 91 فئة تم ترشيح عدد من النجوم لها، بداية من أفضل ألبوم جديد أو ألبوم موسيقي أو ترانيم إلى أكبر جائزة، وهي ألبوم العام.

كشفت إدارة جوائز Grammy السنوية الخامسة والستين عن ترشيحات الجائزة، وتضمنت القائمة العديد من الترشيحات غير المتوقعة حيث حصلت تايلور سويفت الحائزة على 11 جائزة جرامي على أربعة ترشيحات تشمل أغنية العام، أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية، أفضل أغنية ريفية، أفضل فيديو كليب.

ترشيحات للمرة الأولى

ومن بين الأسماء التى ترشحت للمرة الأولى لـ Grammy Awards، بما في ذلك فيولا ديفيس ترشيح لأفضل كتاب صوتي، وسرد، وتسجيل رواية القصص عن «مذكراتها» و Finding Me، مما يجعلها خطوة أقرب إلى تحقيق الجائزة.

وبالإضافة لتلك الأسماء برز اسم بيونسيه التى اعتادت على أن تكون موجودة فى تلك المناسبات لتسعة ترشيحات هذا العام مع تلقي زوجها جاي زي أكثر ترشيحات جرامي لفنان في التاريخ، كما ترشحت أديل لـ 7 ترشيحات وبالتالى هناك منافسة شرسة بين بيونسيه واديل.