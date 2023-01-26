طقس السويس اليوم: معتدل نهارا ودرجة الحرارة تصل إلى 11 مئوية

شهد طقس السويس اليوم الخميس 26 يناير سطوع الشمس، واختفاء الغيوم من سماء المدينة، وشعر السكان بالدفء نهارا في ظل حالة الاعتدال في درجات الحرارة، المتوقع أن تنخفض إلى 11 درجة مئوية ليلا، حسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

طقس السويس اليوم

وذكر البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد، أن طقس السويس يشهد استمرار تكون الشبورة المائية الأيام القادمة خلال الصباح الباكر التي قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى محافظة السويس، وانخفاض الحرارة ليلا، لتصل إلى 11 درجة مئوية.

استمرا رفع درجة الاستعداد لمجابهة تقلبات الطقس

وتستمر محافظة السويس في رفع درجة الاستعداد، لمجابهة أي أثار لتقلبات في طقس السويس التي أعلنتها فور ظهور التقلبات بالمحافظات وأكد عليها اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، موجهاً رؤساء الأحياء ومسؤولي الجهات المختلفة المعنية بحدوث أي تقلبات جوية بالجاهزية التامة للتدخل الفورى في أي لحظة.

قراءات طقس السويس اليوم

سجلت أجهزة الأرصاد الداخلية، وتوقعات الأرصاد قراءات طقس السويس، اليوم الخميس، حيث سجلت نسبة الرطوبة 55%، وسرعة الرياح 24 كم/ساعة، وأن تتوافر فرصة لسقوط أمطار بنسبة 10%، فيما تكون درجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

حالة البحر الأحمر في طقس السويس اليوم

فيما تكون حالة البحر الأحمر في طقس السويس اليوم بين معتدل وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف إلى مترين ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.