رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

«الأرصاد» لـ إيمان الحصري: ذروة التقلبات الجوية غدا على أغلب المحافظات

كتب:

محمد عزالدين
11:54 م | الأحد 05 فبراير 2023
رياح مثيرة للرمال والأتربة

رياح مثيرة للرمال والأتربة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع غدا الإثنين، أن تشهد البلاد ذروة التقلبات الجوية في أغلب محافظات الجمهورية.

تقلبات جوية تبدأ من الغد

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر برنامجها مساء DMC المذاع على قناة DMC، أن هناك تقلبات جوية تبدأ من الغد بعدد من محافظات الجمهورية؛ وذلك بسقوط أمطار من متوسطة لخفيفة على أغلب الأنحاء، بسبب أن هناك منخفضا جويا في طبقات الجو العليا والسفلى.

ولفتت إلى أن هناك سرعات في الرياح من 40 لـ 60 كيلومترا في الساعة تحمل رمالا وأتربة، وتجعل هناك اضطرابا شديدا في الملاحة البحرية. 

انخفاض في درجات الحرارة

وتابعت أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة وأجواء باردة بفترات النهار وشديدة البرودة ليلا، وسقوط أمطار بالمدن الساحلية على فترات متقطعة.

اقرأ المزيد:

«الأرصاد» تحذّر من طقس الغد: رمال وأتربة وزيادة سرعة الرياح

«الأرصاد» تحذّر سكان المحافظات الساحلية من طقس الغد: نشاط كبير في سرعات الرياح

«الأرصاد» تحذر من طقس الغد: أمطار ورياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري

6 فئات يفضل عدم خروجها من المنزل بعد بيان الأرصاد عن طقس الغد

«الأرصاد الجوية»: طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا بجميع أنحاء الجمهورية

طنطا ومرسى مطروح ضمن الأكثر برودة في طقس الغد.. و9 مدن دافئة
بقلم محمد عزالدين