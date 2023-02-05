«الأرصاد» لـ إيمان الحصري: ذروة التقلبات الجوية غدا على أغلب المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع غدا الإثنين، أن تشهد البلاد ذروة التقلبات الجوية في أغلب محافظات الجمهورية.

تقلبات جوية تبدأ من الغد

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر برنامجها مساء DMC المذاع على قناة DMC، أن هناك تقلبات جوية تبدأ من الغد بعدد من محافظات الجمهورية؛ وذلك بسقوط أمطار من متوسطة لخفيفة على أغلب الأنحاء، بسبب أن هناك منخفضا جويا في طبقات الجو العليا والسفلى.

ولفتت إلى أن هناك سرعات في الرياح من 40 لـ 60 كيلومترا في الساعة تحمل رمالا وأتربة، وتجعل هناك اضطرابا شديدا في الملاحة البحرية.

انخفاض في درجات الحرارة

وتابعت أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة وأجواء باردة بفترات النهار وشديدة البرودة ليلا، وسقوط أمطار بالمدن الساحلية على فترات متقطعة.