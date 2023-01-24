طقس السويس اليوم الثلاثاء.. ارتفاع الرطوبة وانخفاض درجة الحرارة

كشفت توقعات هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة طقس السويس اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى تكون الشبورة المائية صباحا وارتفاع نسبة الرطوبة وزيادة سرعة الرياح وانخفاض الحرارة.

ولفت البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى السويس والتي قد تكون كثيفة، وشملت التوقعات أن تنخفض الحرارة ليلا لتصل إلى 10 درجات مئوية مع نشاط للرياح وأن يسود طقس غائم جزئيًا.

الرطوبة 62% وسرعة الرياح 29كم/ساعة

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات خبراء الأرصاد قراءات طقس السويس اليوم الثلاثاء، بأن سرعة الرياح 29كم/ساعة، ونسبة الرطوبة 62%، وتتوافر فرصة لسقوط أمطار بنسبة 20%، وتكون درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10 درجات مئوية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

انتظام حركة التداول في الأسوق

وتشهد محافظة السويس، استمرار الأجهزة التنفيذية لأحياء المحافظة الخمسة في رفع درجة الاستعداد ومواصلة إجراء أعمال الصيانة لخطوط الكهرباء والولاعات والكابلات، وتطهير خطوط الصرف والبيارات، والعمل على الجهازية التامة للتدخل الفوري حال ظهور أي آثار لتقلبات جوية في طقس السويس وذلك وفقا للتشديدات المستمرة من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، كما شهدت المحافظة انتظام التداول في الأسواق والمحال التجارية المختلفة.