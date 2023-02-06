تضرر 10 ولايات في تركيا جراء الزلزال.. وبايدن يوجه السلطات لتقييم الاستجابة

تضررت 10 ولايات جراء زلزال تركيا، فيما تواصلت عمليات الإنقاذ في «أورفا» وسط تضرر العديد من الأبنية جراء زلزال تركيا.

من جانبه، قال صحفي في«أورفا»، إن أعداد القتلى كبيرة جراء زلزال تركيا وانهيار عدة أبنية بالكامل.

بدورها، أشارت شركة الطاقة التركية، إلى عدم رصد أي ضرر بأنابيب النفط جراء الزلزال.

من جانبه، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، «الوكالة الأميركية للتنمية» لتقييم خيارات الاستجابة للزلزال في تركيا وسوريا، وفي وقت سابق، أبدت «واشنطن» قلقها بشأن تقارير عن زلزال مدمر في تركيا وسوريا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.