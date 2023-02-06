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البحوث الفلكية ينشر صورة توضح الوضع الجيولوجي لمنطقة زلزال تركيا

كتب:

محمد عزالدين
06:35 ص | الإثنين 06 فبراير 2023
زلزال تركيا

زلزال تركيا

نشر المعهد القومى للبحوث الفلكية على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة توضح الوضع الجيولوجى والتركيبى للمنطقة التي حدث فيها زلزال فجر اليوم بالأراضي التركية.

قوة الزلزال بلغت 7.7 درجة

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الزلزال الذي شعر به عدد من سكان مناطق القاهرة الكبرى والمحافظات منذ قليل، موضحا أن الهزة حدثت على بعد 691 كيلو متر شمال مدينة رفح، وقوتها 7.7 درجة على مقياس ريختر. 

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، إنه لم ينتج عن الهزة الأرضية أي خسائر مادية أو بشرية.

85 محطة لرصد الزلازل

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المحطة تمتلك حاليا بعد التطوير ما يقرب من 85 محطة ومركزا لرصد الهزات الأرضية والزلازل بالمحافظات المختلفة، موضحا أن علماء المعهد نجحوا في ابتكار جهاز جديد لقياس وحساب وتحليل درجات الهزات الأرضية كخطوة جديدة في إطار تطوير منظومة البحث العلمي. 

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بقلم محمد عزالدين