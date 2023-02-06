حالة الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء ونشاط للرياح

أوضحت الصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية، وجود انخفاض في درجات الحرارة في حالة الطقس اليوم، على معظم الأنحاء، مع استمرار نشاط للرياح ما يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل، إلى وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط بسبب نشاط الرياح، حيث تسجل سرعة الرياح 19 عقدة، وارتفاع الأمواج يصل إلى 4 أمتار، مع استمرار تمركز المنخفض الجوي على مسطح البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة.

سحب ممطرة على السواحل الشمالية

وأضافت الأرصاد، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود غطاء سحابي من السحب الممطرة على طول السواحل الشمالية الغربية وتمتد إلى شمال الوجه البحري، ومن المتوقع أن تتقدم لتصل إلى باقي السواحل الشمالية ومناطق من جنوب الوجه البحري ووسط سيناء وشمال الصعيد ومدن القناة، كما تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى مساءً.

وسجلت درجات الحرارة اليوم، كما يلي:

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 16- 09

- العاصمة الإدارية 16 - 09

- أكتوبر 17 - 09

- بنها 16 - 09

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 10

- كفر الشيخ 16 - 11

- المنصورة 17 - 09

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 16 - 10

- طنطا 17 - 11

- دمياط 17 - 11

- بورسعيد 17 - 10

- الإسماعيلية 16 - 09

- السويس 16 - 10

- شلاتين 17 - 15

- العريش 16 - 10

- رفح 18 - 09

- رأس سدر 17 - 11

- نخل 16 - 05

- كاترين 12 - 03

- الطور 19 - 11

- طابا 19 - 11

- شرم الشيخ 22 - 14

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 15 - 10

- مطروح 15 - 10

- السلوم 14 - 09

- سيوة 15 - 05

- رأس غارب 22 - 11

- الغردقة 22 - 11

- سفاجا 23 - 12

- مرسى علم 22 - 12

- شلاتين 23 - 14

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 23 - 16

- رأس حدربة 22 - 14

- الفيوم 16 - 08

- بني سويف 16 - 08

- المنيا 17 - 05

- أسيوط 17- 6

- سوهاج 18 - 8

- قنا 21 - 08

- الأقصر 20 - 7

- أسوان 21 - 10

- الوادي الجديد 19 – 06

أبو سمبل 21 09