درجات الحرارة اليوم الاثنين.. طقس شديد البرودة واستمرار نشاط الرياح

كشفت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة، اليوم الاثنين، ستنخفض عن معدلاتها الطبيعية لها في هذا الوقت السابق من العام الماضي، إذ تتراوح درجات الحرراة بين 17-16 درجة خلال ساعات النهار وتصل لـ 4 درجات خلال الليل المتأخرة على عدد من المناطق والمدن.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان، إلى استمرار نشاط الرياح في حالة الطقس اليوم، مما يزيد الإحساس بانخفاض شديد في درجات الحرارة، محذرة من اضطراب حركة الملاحة البحرية، إذ يتراوح ارتفاع الأمواج بين 4-5 أمتار، وبذلك يصبح الطقس غير مؤهل تمام للأنشطة اليومية، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحري وتمتد مع تقدم ساعات النهار إلى كل من مدن القناة ووسط سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشرقية للبلاد، ولكنها أمطار من خفيفة لمتوسطة.

وسجلت درجات الحرارة اليوم كما يلي:

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 16- 09

- العاصمة الإدارية 16 - 09

- أكتوبر 17 - 09

- بنها 16 - 09

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 10

- كفر الشيخ 16 - 11

- المنصورة 17 - 09

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 16 - 10

- طنطا 17 - 11

- دمياط 17 - 11

- بورسعيد 17 - 10

- الإسماعيلية 16 - 09

- السويس 16 - 10

- شلاتين 17 - 15

- العريش 16 - 10

- رفح 18 - 09

- رأس سدر 17 - 11

- نخل 16 - 05

- كاترين 12 - 03

- الطور 19 - 11

- طابا 19 - 11

- شرم الشيخ 22 - 14

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 15 - 10

- مطروح 15 - 10

- السلوم 14 - 09

- سيوة 15 - 05

- رأس غارب 22 - 11

- الغردقة 22 - 11

- سفاجا 23 - 12

- مرسى علم 22 - 12

- شلاتين 23 - 14

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 23 - 16

- رأس حدربة 22 - 14

- الفيوم 16 - 08

- بني سويف 16 - 08

- المنيا 17 - 05

- أسيوط 17- 6

- سوهاج 18 - 8

- قنا 21 - 08

- الأقصر 20 - 7

- أسوان 21 - 10

- الوادي الجديد 19 – 06

أبو سمبل 21 09