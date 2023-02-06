أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية ورياح شديدة بسبب منخفض البحر المتوسط «صور»

ضربت أمطار متوسطة وصلت إلى غزيرة مناطق عدة في الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، حيث بدأت أصعب أيام الشتاء الذي يشهد سقوط أمطار تصل نسبتها إلى 60%، وهبوب رياح شديدة، في ظل انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الأمواج نتيجة منخفض البحر المتوسط، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

تفاصيل أمطار الإسكندرية

وبحسب بيان شركة الصرف الصحي، فإن الإسكندرية شهدت سقوط أمطار متباينة منذ الساعة الثامنة مساء أمس، بدأت خفيفة ثم زادت شدتها إلى متوسطة، وغزرت بمناطق المنتزة وشرق ووسط والعجمي، وصاحبها رياح شديدة وارتفاع لموج البحر.

طوارئ في الإسكندرية لليوم الثامن بسبب الأمطار

وأكدت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية استمرار رفع حالة الاستعداد لليوم الثامن علي التوالي، منذ يوم الاثنين الماضي، نتيجة طقس الإسكندرية المتقلب.

ودفعت شركة الصرف الصحي بـ152 سيارة ومعدة وفقاً لخطة الطوارئ للتعامل مع الطقس السيئ والأمطار التي ضربت كل مناطق عروس البحر الأبيض المتوسط، وبالتحديد قطاعي وسط وغرب المدينة منذ قليل، ومن المتوقع استمرارها خلال الساعات المقبلة.