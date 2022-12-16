إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة في مطار الغردقة

أحبط رجال جمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة الدكتور هشام شرارة، مدير الإدارة، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

تفاصيل إحباط محاولة التهريب

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إسطنبول على رحلة طائرة الخطوط الجوية التركية اشتبه إبراهيم عبد الحكيم مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكبة مصرية الجنسية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة ضياء الدين صلاح ورامي مروان تلاحظ وجود كثافات في قاع وجسم الحقيبة.

وبالعرض على هيثم خلف المشرف على صالة الوصول قرر تكليف أحمد عبد المحسن وطارق منصور بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 164 شريطا بإجمالي 1148 قرصا من عقار SUBOXONE سوبوكسون المخدر بتركيز 8 ملل داخل قاع وجسم الحقيبة.

وقام بالجرد والتحريز عمر البارودي وعمر ناصر وأحمد عابدين وعلاء إدريس بحضور مصطفى جنيدى بالأمن الجمركي وعصام عباس مدير الإدارة.

وقرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 37 لسنة 2022 وإحالة الراكبة للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

تشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب

يأتي ذلك لتنفيذ تعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي.

دواء سوبوكسون SUBOXONE هو أحد المسكنات الأفيونية التي تستخدم في علاج أعراض الانسحاب الناتجة عن التوقف عن تعاطي الأفيونات فقط مثل الهيروين، الأفيون، المورفين، والكودايين، ويعد الدواء مزيجا بين مادتي فعالتين البوبرينورفين والنالتريكسون بنسبة 1:4 حيث يحتوي على مادة البوبرينورفين بنسبة 8 مجم ومادة النالتريكسون بنسبة 2 مجم.

ويعمل من خلال شقين علاج أعراض الانسحاب بدون ألم إلى جانب الارتباط بمستقبلات الأفيون في المخ بشكل جزئي وغعادة نشاطها وبالتالي الإحلال محل المخدر الأفيوني وبالتالي منع الرغبة في التعاطي.