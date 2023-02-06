«التموين» تتوقع تخفيضات 50% على الملابس في الأوكازيون الشتوي 2023

بدأت تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2023 في المحال التجارية التي حصلت على تصريح الدخول في موسم تخفيضات الشتاء من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وفقا للموعد المعلن من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ببدء الأوكازيون 2 فبراير ولمدة شهر كامل.

التموين توضح تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2023

وقال أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على ‏المعاملات التجارية بوزارة التموين، إنه متوقع أن تصل نسبة تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2023 إلى 50% على أسعار الملابس والجلود بوجه خاص، خلال مدة الأوكازيون.

تصاريح الإشتراك في التخفيضات

وأضاف أبو الفضل في تصريح لـ«الوطن»، أنه وفقا للتصاريح التي تم استخراجها من مديريات التموين على مستوى المحافظات لمنحها للمحال التجارية الراغبة في دخول الأوكازيون، فإن محال الملابس والأحذية والشنط والأدوات المنزلية هي أكثر المحال التي ستقدم تخفيضات هذا الموسم خلال مدة الأوكازيون.

ونوه أبو الفضل بأن نسبة تخفيضات الأوكازيون هي نسبة مقدرة من كل محل، وأن وزارة التموين لا تحدد نسبة معينة للالتزام بها، قائلا: «كل محل يُقدر النسبة التي يراها مناسبة لمبيعاته، والأهم هو تنشيط حركة التجارة الداخلية التي تنتج عن موسم التخفيضات».