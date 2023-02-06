«جامعة الطفل» تكشف تفاصيل إنشائها: مقتبسة من برنامج أوروبي

قالت الدكتورة رنا حسني رفاعي، نائب المدير التنفيذي لـ«جامعة الطفل»، إن فكرة جامعة الطفل مقتبسة من برنامج أوروبي يستهدف تنمية الترابط بين الأطفال والجامعات المختلفة وتفتيح أذهانهم على التخصصات الجديدة المتنوعة المتواجدة غير المتعارف عليها كالطب والهندسة وهكذا، وبالتالي يقوم الطفل بمعرفة شغفه وميوله للعمل على تحقيق ذلك، موضحة أن الدراسة في المدرسة ليس لها علاقة بالدراسة في الجامعة.

مدة برنامج الجامعة وفترات انعقاده

وأضافت «رفاعي»، خلال حوارها لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم دعاء جاد الحق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الطفل يذهب في فترة إجازته التي لا تعمل فيها الجامعة بالشكل المعتاد، متابعة أنه الطفل يتجول في الجامعة بحرية ويتعرف على التخصصات وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين للتعرف على شكل الحياة بعد مرحلة التعليم الأساسي، يأتي ذلك بهدف تنشئة طفل قادر على تحديد أهدافه وأولوياته.

وأشارت نائب المدير التنفيذي لـ«جامعة الطفل»، أنه يتم قبول الاشتراكات بـ«جامعة الطفل» للأطفال من سن 9 إلى 10 سنوات، موضحة أن مدة برنامج الجامعة 5 سنوات، إذ يتخرج الطفل منها في عمر 15 سنة تقريبًا، متابعة أن كل جامعة تحدد الفترة الزمنية التي يذهب الطفل إليها وذلك حسب ظروفها الخاصة بها وتفرغ الأساتذة والمعيدين، إذ أن معظم الجامعات تعمل في الإجازات سواء الخاصة بنصف العام أو الصيفية النهائية، وهناك بعض الجامعات تفضل ذهاب الطفل في يوم السبت.

التخصص في جامعة الطفل

وتابعت «رفاعي»، أن أول عامين من الدراسة بجامعة الطفل لا يتم تخصيص الطلاب، حتى يتمكنوا من الاطلاع على كل التخصصات وتحديد أهدافهم، مشيرة إلى أنه بعد مرور أول عامين يقوم الطالب بطلب دخول الجامعات المتخصصة، موضحة أن هناك العديد من التخصصات مثل العلوم الطبية وغيرهم.