محافظة الجيزة تعلن عن عدد من الوظائف في ملتقى توظيفي اليوم

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن ملتقى توظيف، اليوم، بحضور مسئول الموارد البشرية بسلسلة مطاعم بابا جونز.

وضمن التوجيهات الرئاسية بخلق فرص العمل للسباب في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وأعلن الجهاز في منشور على الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، أن الوظائف المطلوبة تتمثل فيما يلي:

- مدير مطعم يشترط الخبرة.

- مساعد مدير مطعم يشترط الخبرة.

- مشرف مطعم يشترط الخبرة.

- عضو فريق مطاعم.

- دليفري «رخصة + دراجة نارية».

- كول سنتر.

- طباخ.

- ويتر.

مميزات الوظائف المعلن عنها

- مرتبات مجزية.

- حوافز شهرية.

- بدل مواصلات.

- بدل وجبة.

- تأمين طبي.

- تأمين اجتماعي.

- تأمين على الحياة.

- بوليصة تأمين.

- تيبس فري.

- سكن للمغتربين.

- يونيفورم موحد.

- فرص للترقي.

- فرص للتدريب

الشروط المطلوبة للتقدم للوظيفة

- مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط.

- السن من 18إلى 35 سنة.

- حاصل على شهادة الخدمة العسكرية.

- متاح العمل للطلبة والخريجين.

ولفت الجهاز إلى أن أماكن العمل تكون في أكتوبر، الجيزة، مدينة نصر، مصر الجديدة، التجمع، المعادي، المقطم والمدن الجديدة، لافتة إلى أنه على الراغبين في التقدم التوجه إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، الكائن بـ 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي، بدءا من اليوم، من الساعة 10 صباحاً حتى 2 ظهرا.