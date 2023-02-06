«الأرصاد» تحذر من استمرار التقلبات الجوية على البلاد: ذروتها اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن ذروة التقلبات الجوية ستكون اليوم، وهذا بسبب امتداد منخفض جوي موجود على سطح البحر المتوسط، ومنخفض جوي موجود بطبقات الجو العليا يعمل على حالة من التقلبات الجوية تكون ذروتها اليوم، وأهم عنصر بها هو نشاط الرياح الذي شعرنا به منذ الصباح الباكر، فنشاط الرياح سرعته من 40 كم لـ60 كم/ساعة، بأغلب مناطق الجمهورية تصاحبها الرمال والأتربة في الأماكن المفتوحة والمدن الجديدة والمدن الصحراوية وأغلب مناطق الجمهورية، مشيرة إلى أن نشاط الرياح اليوم يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج يصل لـ6 أمتار على البحر المتوسط، ويكون غير مؤهل تماما لأي أعمال صيد وملاحة بحرية.

اليوم يشهد انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى» أن اليوم يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل، حيث تنخفض عن الأمس بنحو درجتين إلى 3 درجات، خصوصا وأن اليوم متوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى 16 درجة مئوية خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى، مع وجود نشاطا للرياح، مما يشعرنا بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، موضحة أن الأجواء ستكون مائلة للبرودة خلال فترات النهار وفترات الليل تكون الأجواء شديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية.

فرص الأمطار اليوم ستكون موجودة بشكل كبير على المناطق الساحلية

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى فرص سقوط الأمطار اليوم بالمناطق الساحلية للبحر المتوسط، وستكون أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على أغلب المحافظات الساحلية وقد تكون غزيرة بالإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، وتمتد الأمطار لتكون خفيفة في بعض مناطق محافظات جنوب الوجه البحري، وبعض محافظات مدن القناة ووسط سيناء، وخلال فترات المساء تمتد الأمطار لتكون خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.