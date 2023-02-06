حالة طقس سوهاج اليوم.. انخفاض في الحرارة ونشاط للرياح

انخفضت درجات الحرارة بطقس سوهاج، اليوم الاثنين؛ لتسجل العظمى 18 درجة مئوية بينما درجة الحرارة الصغرى 6 درجات مئوية في طقس مائل للبرودة نهارًا رغم سطوع الشمس، شديد البرود ليلا، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

طقس سوهاج اليوم

طقس سوهاج، اليوم الاثنين، يشهد نشاط قوى للرياح المثيرة للاتربة على فترات متقطعة من النهار بسرعة 19 كم بالساعة مع رطوبة 47%، بينما تنعدم فرصة سقوط امطار على سوهاج اليوم وفقا للأقمار الصناعية.

طقس سوهاج كل ساعة

مع الاضرابات الجوية والتغيرات المتكررة تتابع غرفة عمليات محافظة سوهاج طقس سوهاج كل ساعة تحسبا لسقوط أمطار أو زيادة نشاط الرياح، ما يؤثر على حركة الطرق بالمحافظة خاصة الطريق الصحراوي الشرقي والصحراوي الغربي، مع تفقد مخرات السيول بصفة دورية بالحواويش وساقلتة ودار السلام.

طقس سوهاج غدا

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية المصرية بطقس سوهاج غدا استمرار انخفاض درجات الحرارة مابين 5 و7 درجات مئوية لدرجة الحرارة الصغرى و16 و19 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى مع توقع عدم سقوط أمطار على سوهاج غدا.