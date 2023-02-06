الاستعانة بشيوخ وقساوسة في تجربة إطفاء حريق طائرة بالغردقة.. تأهيل نفسي

تنفذ سلطات مطار الغردقة الدولي تجربة السيطرة على حريق في طائرة ركاب أثناء هبوطها بالمطار، من خلال 400 مشارك من العاملين بمطار الغردقة وأفراد أمن المواني والمرور والجوازات والجمارك والحجر الصحي وسيارات الإسعاف، وعدد من سيارات الإطفاء، فضلا عن الاستعانة بأحد الشيوخ من مديرية الأوقاف، وأحد القساوسة من مطرانية الغردقة، بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدني.

تجربة السيطرة على حريق طائرة بمطار الغردقة

وتأتي تجربة طوارئ المطار ضمن خطة المطار للتعامل مع الطوارئ والأزمات وتعليمات هيئة الطيران، حول كيفية تعامل أجهزة المطار مع حادث احتراق طائرة ركاب أثناء هبوطها بالمطار، وحسب بيان مطار الغردقة الدولي للوقوف على مدى استعداد إدارة المطار والأجهزة المعنية لمواجهة الحوادث وقياس مدى سرعتها في الاستجابة والتعامل مع الحادث وإنقاذ الركاب.

وأوضح بيان مطار الغردقة، أن التجربة تضمن التدريب على إخلاء الطائرة المحترقة من الركاب، ونقل المصابين للمستشفيات، وإقامة مستشفى ميداني ومركز إعلامي بمشاركة نحو 30 من سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

الاستعانة بالشيوخ والقساوسة

وأضاف البيان، أن السيناريو يشمل الاستعانة بالشيوخ من مديرية الأوقاف، والقساوسة من مطرانية الغردقة، للقيام بجلسات تأهيل نفسي وديني للناجين من الحادث والتخفيف عنهم من هول الصدمة التي تعرضوا لها.

وخصصت الشركة المصرية للمطارات صالة الوصول الداخلي لتكون مقرا لاستقبال الناجين وتهدئتهم واستقبال أهالي وأقارب الناجين، ويقوم الشيخ بتلاوة عدد من الآيات القرآنية وترديد الأحاديث الشريفة لتخفيف هول الصدمة على الناجين، فيما يقوم القساوسة بتذكير المصابين المسيحيين بتعاليم المسيح إذا تعرضوا للمصائب والكوارث والصبر على كل مكروه ومصيبة.