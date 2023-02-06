البنك المركزي يطرح مليار دولار أذون خزانة.. موعد الإصدار غدا

أعلن البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي، بقيمة مليار دولار، أجل عام واحد، ليكون اليوم الأخير لتلقي طلبات الاكتتاب هو اليوم الاثنين، وموعد الإصدار غداً الثلاثاء.

850 مليون دولار

كان «المركزي» طرح في 2 يناير الماضي، أذون خزانة أجل عام واحد، بقيمة 850 مليون دولار أمريكي، تلقى 27 طلباً للاكتتاب، بطلبات فائدة 5.1%، في حين لم يقبل سوى بـ21 طلباً للاكتتاب بعائد 4.649% في المتوسط.

تثبيت أسعار الفائدة

كان البنك المركزي المصري، ممثلاً في لجنة السياسة النقدية، برئاسة المحافظ حسن عبد الله، قرر الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على مستوى ديسمبر الماضي، مبقياً بذلك سعري الإيداع والإقراض عند 16.25% و17.25% على الترتيب ذاته.

ارتفاع «الاحتياطي» للشهر الخامس

وأعلن البنك المركزي المصري، يوم أمس الأحد، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 34,224 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، مقارنة بـ34,003 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.

بحسب إعلان «المركزي» والتطور التاريخي لصافي الاحتياطيات، فإن الحصيلة آخذة في النمو للشهر الخامس على التوالي، إذ سجلت في أغسطس الماضي 33.1 مليار دولار، وواصلت الصعود وصولاً لـ34.2 مليار دولار الشهر الماضي، بدعم من ارتفاع عوائد السياحة والصادرات وقناة السويس.