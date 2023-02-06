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آخر تطورات زلزال تركيا.. شعر به المصريون ودمر منازل في تركيا (فيديو)

كتب:

أسماء العيسوي
01:57 م | الإثنين 06 فبراير 2023
زلزال تركيا اليوم

زلزال تركيا اليوم

في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا، أدى إلى سقوط ضحايا، ووقوع انهيارات للمباني والمنازل في العديد من المدن بجنوب شرق البلاد، ودفع السكان إلى الخروج إلى الشوارع المغطاة بالثلوج في حالة خوف وذعر، كما شعر به مواطنو مصر وسوريا ولبنان ودول عربية أخرى. 

ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 284 قتيلا 

ومن جهته، أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 284 قتيلا على الأقل، وإصابة 2323 آخرين، وفقا لما ذكرته شبكة «تي آر تي» التركية منذ قليل في نبأ عاجل. 

هزة أرضية بقوة 7.9 درجة تضرب مصر 

وفي سياق متصل، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، اليوم الاثنين، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت هزة أرضية بقوة 7.9 درجة على مقياس ريختر، علي بعد 691 كيلومتر شمال رفح، وكانت على عمق 18.30 كيلومترا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز عربية».

وأضاف المعهد، في بيان، أنَّ سكان القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى شعروا بالزلزال، مشيرا إلى أنه جرى تسجيل عدد كبير من توابع الزلزال الرئيسي، الذي ضرب تركيا صباح اليوم، وبلغت قوة جميعها أكبر من 6 درجات على مقياس ريختر، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية. 

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد وصفت الزلزال العنيف، الذي ضرب جنوب تركيا، وبلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر بأنه أقوى زلزال تشهده البلاد منذ أكثر من مائة عام.

مدير معهد الزلازل بتركيا: تسونامي محتمل في البحر المتوسط

من جهته، قال مدير مرصد ومعهد كانديلي لأبحاث الزلازل في تركيا هالوك أوزنر، إنَّ الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة والذي وقع في كهرمان مرعش يمكن أن يتسبب في حدوث تسونامي في البحر الأبيض المتوسط، وذلك بحسب شبكة «سي إن إن».

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بقلم أسماء العيسوي