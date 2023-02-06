«أمن المنافذ» يضبط 1647 مخالفة مرورية وينفذ 172 حكما قضائيا

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 1647 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 8 قضايا في مجال الأمن العام، وتنفيذ 172 حكما قضائيا متنوعا.

جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة

وأسفرت الحملات عن ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، و5 في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.