حكاية عصابة سرقة سيارات النقل على الطرق.. «مش بنسيب حاجة في العربيات»

«بنستنى عربيات النقل اللي راكنة على الطريق، وناخد كل اللي نقدر عليه منها، ونهرب على طول»، بهذه الكلمات بدأ المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة حمولة سيارات النقل بالإكراه في نطاق محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، وذلك أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليهم من جانب أجهزة الأمن.

طريقة سرقة سيارات النقل

وقال أحد المتهمين خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهم: «إحنا عددنا 14 واحد وكلنا من الدقهلية، وبنهجم على عربيات النقل الثقيل اللي واقفة على الطريق بين الدقهلية وكفر الشيخ وناخد الحمولة اللي عليها كلها».

وأوضح أحد المتهمين أنهم لا يكتفون فقط بسرقة الحمولة بل يسرقوا متعلقات السيارات غالية الثمن مثل الإطارات، بالإضافة إلى أي مبالغ مالية، «بنكتف السواق ولو حد كان قاعد معاه، وبنهددهم بالسلاح وناخد كل اللي إحنا عاوزينه ونمشي».

وتابع أحد المتهمين أثناء جلسة التحقيق: «بننقل الحمولة اللي عليها على عربية نقل تبعنا ونتحرك بيها بره المنطقة خالص»، مؤكداً أنهم لم يتوقعوا أن يسقطوا في قبضة رجال الأمن.

القبض على المتهمين

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أول أمس الأربعاء القبض على 11 متهم من أصل 14 متهمين بتشكيل تكوين عصابي لسرقة حمولة سيارات النقل الثقيل في نطاق محافظات الدقهلية وكفر الشيخ، وكان بحوزتهم كمية 43 طن دقيق حُر، مع كمية 15 طن عدس، بالإضافة إلى مبالغ مالية وعدد 20 من إطارات سيارات النقل.

حبس المتهمين

وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة، والقبض على باقي المتهمين.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية المنتظرة على المتهمين بسرقة حمولة سيارات النقل الثقيل، يقول المحامي محمد ثابت إنه سوف ينطبق عليهم المادتين أرقام 317 و318 من قانون العقوبات، حيث ستصل عقوبتهم إلى الحبس لأنها الواقعة لم تقترن بظروف مشددة.